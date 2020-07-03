Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarına dair son gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hafta başında başlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatındaki yükseliş hafta ortasına kadar devam ederken Çarşamba günü kapanışta altının gram fiyatı ilk kez değer kaybederek kapadı. Perşembe günü yaşadığı değer kayıplarının etkisinden çabuk kurtulan gram altın günü 0,39 artışla 391,10 liradan tamamladı. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,39 artışla 391,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.598,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 391,10 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 391,45 TL satış 391,59 TL'den işlem görmeye devam ediyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşıda Çeyrek altın alış 633,80 TL satış 642,20 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 1.267,60 TL'den satış 1.282,80 TL'den işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış 2.609,60 TL satış 2.622,40 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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