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29.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Halkalı-Kapıkule 1.5 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya-Avrupa koridorunun ilk parçası olan Halkalı-Kapıkule demiryolu projesine ilişkin olarak, “Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya; yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek” dedi.

Halkalı-Kapıkule 1.5 saate inecek

Bakan Karaismailoğlu, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu’nun 1. etabı olan Hayrabolu-Kandamış arası 13 kilometrelik kesimin açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul (Halkalı)-Pehlivanköy-Demirköprü ve Pehlivanköy-Hudut arasındaki mevcut demiryolunu da yenilediklerini belirterek, şunları söyledi:

“8 milyar proje bedeli ile 229 kilometre uzunluğunda hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapacak hızlı demiryolu hattı inşa edilecek. Mevcut hat kapasitesi 4 kat artırılacak. Proje 153 kilometre Çerkezköy-Kapıkule ve 76 kilometre Halkalı-Çerkezköy olmak üzere iki kesimden oluşuyor. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yüzde 25 fiziki ilerleme kaydettik. 2. kesimde yapım ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Çerkezköy’de yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulacak. Tekirdağ-Çerkezköy Lojistik Merkezi projemiz de Halkalı-Kapıkule arasındaki hızlı demiryolu projesine yakın konumda yer almaktadır.”
Ulaşım kolaylaşacak

Karaismailoğlu, “Hayrabolu-Tekirdağ yolu tamamlandığında Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin Kapıkule’ye ulaşımı kolaylaşacak, bölgedeki ticaret hacmi artacak ve Tekirdağ ili sosyo-ekonomik kazanımlar elde edecektir” dedi.

Karaismailoğlu, proje kapsamında 19 kavşak, 4 köprü ve 1 üstgeçit, 5 altgeçit ile 116 hidrolik sanat yapısı bulunduğunu dile getirdi. Karaismailoğlu, Hayrabolu ilçesini Tekirdağ’a bağlayan 47 kilometre uzunluğundaki mevcut yolun 1.3 kilometre kısalarak 45.7 kilometreye düşeceğini söyledi.

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