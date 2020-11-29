Halkalı-Kapıkule 1.5 saate inecek

Bakan Karaismailoğlu, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu’nun 1. etabı olan Hayrabolu-Kandamış arası 13 kilometrelik kesimin açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul (Halkalı)-Pehlivanköy-Demirköprü ve Pehlivanköy-Hudut arasındaki mevcut demiryolunu da yenilediklerini belirterek, şunları söyledi:



“8 milyar proje bedeli ile 229 kilometre uzunluğunda hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapacak hızlı demiryolu hattı inşa edilecek. Mevcut hat kapasitesi 4 kat artırılacak. Proje 153 kilometre Çerkezköy-Kapıkule ve 76 kilometre Halkalı-Çerkezköy olmak üzere iki kesimden oluşuyor. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yüzde 25 fiziki ilerleme kaydettik. 2. kesimde yapım ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Çerkezköy’de yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulacak. Tekirdağ-Çerkezköy Lojistik Merkezi projemiz de Halkalı-Kapıkule arasındaki hızlı demiryolu projesine yakın konumda yer almaktadır.”

Ulaşım kolaylaşacak



Karaismailoğlu, “Hayrabolu-Tekirdağ yolu tamamlandığında Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin Kapıkule’ye ulaşımı kolaylaşacak, bölgedeki ticaret hacmi artacak ve Tekirdağ ili sosyo-ekonomik kazanımlar elde edecektir” dedi.



Karaismailoğlu, proje kapsamında 19 kavşak, 4 köprü ve 1 üstgeçit, 5 altgeçit ile 116 hidrolik sanat yapısı bulunduğunu dile getirdi. Karaismailoğlu, Hayrabolu ilçesini Tekirdağ’a bağlayan 47 kilometre uzunluğundaki mevcut yolun 1.3 kilometre kısalarak 45.7 kilometreye düşeceğini söyledi.