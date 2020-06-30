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    HaberlerEkonomi Haberleri Halkbank’ın kampanyası tüm kategorilerde lider
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    30.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Halkbank’ın kampanyası tüm kategorilerde lider

    Halkbank, ünlü oyuncu Kerem Alışık’ın reklam yüzü olduğu “Önce Halk, Sonra Bankayız” sloganlı yeni reklam kampanyası ile haziran ayının ilk yarısında tüm kategorilerde zirveye oturdu.

    Halkbank’ın kampanyası tüm kategorilerde lider

    “Önce Halk, Sonra Bankayız” kampanyasının ilk reklam filmi, Ipsos araştırma şirketi tarafından yapılan Adwatch araştırmasının sonuçlarına göre hem tüm kategorilerde hem bankacılık ve finans kategorisinde iki hafta üst üste en çok hatırlanan reklam oldu.

    ‘Gerçekçi, samimi’

    Başarısını üçüncü hafta da devam ettiren reklam filmi, bankacılık ve finans kategorisinin lideri olmayı sürdürdü. Halkbank, ilk üç haftanın İlk Akla Gelen, En Çok Hatırlanan ve En Çok Beğenilen reklam filmi sıralamalarında da zirvedeki yerini korudu. Kampanya, Halkbank’ı “En Çok Hatırlanan 10 Marka” listesinde açık ara farkla lider yaptı.

    Halkbank’ın, ismini taşıdığı halka en iyi hizmeti sunabilmek için tüm kadrolarıyla sahada fedakârlıkla çalıştığını vurgulayan Halkbank Kurumsal İletişim Daire Başkanı Dr. Hasan Zeybek şunları ifade etti:

    “Önce Halk, Sonra Bankayız kampanyası, bankamızın 82 yıldır sahiplendiği misyonu ve sahadaki özverili çalışmasını yansıtan gerçekçi bir hikayeye ve mesaja dayanıyor. Kampanya çalışmalarını başlatırken önceliğimiz, bankamızın sıcak ve samimi tavrını yansıtacak bir dil oluşturmaktı. Bu doğrultuda kampanyayı, genç Halkbank çalışanının halkı tanıma ve bankacılığı öğrenme çatı hikayesi üzerine kurduk.”

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