Ham çelik üretimi azaldı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,9 azalışla 2,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Ham çelik üretimi ocak-mayıs döneminde ise yüzde 5,6 azalışla 13,5 milyon ton oldu.

Nihai mamul çelik tüketimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 azalarak 1,8 milyon tona geriledi. Söz konusu tüketim, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 9 artışla 11 milyon ton olarak kaydedildi.

Çelik ihracatında azalış

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı mayısta miktar bazında yüzde 33,4 azalışla 1,4 milyon tona düştü. Söz konusu ihracat değer bazında da yüzde 39,9 azalarak 932 milyon dolar oldu.

Çelik ürünleri ihracatı, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 18,5 azalışla 8 milyon tona, değer bazında ise yüzde 22,8 azalarak 5,6 milyar dolara geriledi.

İthalat ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 15,3 azalışla 825 bin tona, değer bazında yüzde 22,4 gerileyerek 671 milyon dolara düştü.

Türkiye'nin çelik ürünleri ithalatı, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 1,4 artışla 5 milyon tona yükselirken, değer bazında yüzde 8,3 azalarak 3,8 milyar dolara geriledi.

Geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 174 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 146 oldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle küresel ticaret geriledi

Sektöre ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, dünya genelinde ham çelik üretiminin mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalışla 149 milyon tona, yılın ilk 5 ayında ise yüzde 5,2 azalışla 729 milyon tona gerilediği bildirildi.

Açıklamada, Çin'in ham çelik üretiminin ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 1,9 artarak 412 milyon tona yükselirken, Japonya'nın üretiminin yüzde 13,4 azalışla 36,6 milyon tona, Hindistan'ın üretiminin ise yüzde 24,6 azalarak 35,9 milyon tona gerilediği ifade edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle küresel ticarette gerileme yaşandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu gerileme ülkemiz çelik ithalatına aynı şekilde yansımadı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ihracatımız yüzde 18,5 gerilerken, ithalatımız miktar yönünden yüzde 1,4 artış gösterdi. Nihai mamul tüketiminde kaydedilen yüzde 9 artışa rağmen üretimin yüzde 5,6 gerilemesi, yurt içi üretim-tüketim dengesinin kurulamamasından ve yurt içi tüketimin ithalata yönelmesinin engellenememesinden kaynaklandı."

Son aylarda gerçekleştirilen vergi düzenlemelerine rağmen yüksek hacimdeki ithalatın devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu, başta AB olmak üzere, serbest ticaret anlaşmamız bulunan ülkelerden yapılan ithalat ile dahilde işleme rejimi kapsamındaki ithalattan kaynaklanmaktadır. 25 Mayıs tarihinde Dünya Ticaret Örgütü'ne yapılan bildirim ile AB'ye karşı uygulanacağı açıklanan vergilerin bir an önce yürürlüğü konulması, haziran ayından itibaren artış eğilimini sürdürmesi beklenen yurt içi çelik tüketimimizin yurt içi tedarik yolu ile karşılanması, nisan ve mayıs aylarındaki üretim kayıplarının giderilmesi ve çelik sektörümüzün cari açığa olan katkısının artırılması açısından önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.