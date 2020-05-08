BİST98.7750.38EURO7.710.28USD7.100.24ALTIN392.04-0.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Hamsi ihracatı 6,3 milyon dolar kazandırdı
    ABONE OL
    08.05.2020 - 11:52 | | AA

    Hamsi ihracatı 6,3 milyon dolar kazandırdı

    Türkiye'den 2019-2020 balık avı sezonunda 6 milyon 351 bin 855 dolarlık hamsi ihracatı yapıldı.

    Hamsi ihracatı 6,3 milyon dolar kazandırdı

    AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den 1 Eylül 2019 ile 30 Nisan 2020 dönemini kapsayan av sezonunda, 23 ülkeye 1745 ton hamsi satıldı.

    Söz konusu ihracattan 6 milyon 351 bin 855 dolar elde edildi.

    Bu dönemde en fazla hamsi ihracatı 1 milyon 824 bin 311 dolarla Belçika'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyon 806 bin 521 dolarla Fransa, 766 bin 24 dolarla ABD, 764 bin 373 dolarla Almanya, 268 bin 668 dolarla İspanya izledi.

    Bu sezon, geçen sezonun aynı döneminden farklı olarak Ukrayna, Kanada, Rusya ve Singapur'a da hamsi satışı yapıldı.

    "Hamsi ihracatı artış trendini sürdürdü"

    DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi ihracatının artış trendini bu dönem de sürdürdüğünü söyledi.

    Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışı piyasalarda sıkıntı yaşanmasına rağmen hamsi ihracatının miktar olarak arttığına dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

    "Bu avlanma sezonunda rekoltenin düşük kalmasına rağmen hamsi ihracatımız arttı. Ülkemizden işlenerek ihraç edilen hamsi, yurt dışında rağbet gördü ve talebin her geçen yıl artmasıyla ihracatımız da gelişme gösterdi."

    Kalyoncu, işlenmiş, markalı ürünlerin ihracat artışına önemli katkı sağladığını vurguladı.

      İstanbul'da bekçi sopayla kendisine saldıran şahsı böyle vurduİstanbul Arnavutköy’de fırın önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için görev yapan bekçi şüphelendiği bir araçtaki kişilerin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerden biri kimliğini vermek istemeyerek mahalle bekçisini sopayla elinden yaraladı. Bekçi şüpheliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı getirildi

      Son dakika... Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı getirildi

      Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

      Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

      Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

      Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

      Şok görüntü! Türbenin üzerine 5 katlı apartman yaptılar

      Şok görüntü! Türbenin üzerine 5 katlı apartman yaptılar

      Sıradaki Haber