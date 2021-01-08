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08.01.2021 - 11:19 | | AA

Hamsi ihracatı geçen yıl 9,7 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den geçen yıl 28 ülkeye 9 milyon 691 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.

Hamsi ihracatı geçen yıl 9,7 milyon dolar kazandırdı

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin hamsi ihracatı, 2020'de önceki yıla kıyasla miktarda yüzde 10,1 artarak 2 bin 199 ton olarak gerçekleşti.

Hamsi dış satımından 2020'de 9 milyon 691 bin 186 dolar gelir sağlandı. Bir önceki yıl 1996 ton hamsi ihraç edilerek, 9 milyon 707 bin 607 dolar elde edilmişti.

En fazla hamsi ihracatı ise 3 milyon 497 bin 768 dolarla Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeyi 3 milyon 434 bin 984 dolarla Belçika ve 944 bin 961 dolarla Almanya izledi.

Geçen yıl 2019'dan farklı olarak Yunanistan, İsrail, Rusya, Bulgaristan, Kuveyt, Kazakistan, Singapur ve Hong Kong'a da hamsi satışı yapıldı.

"Hamsi daha çok Avrupa ülkelerine ihraç edildi"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, ülkenin hamsi ihracatından geçen yıl 9,6 milyon dolarlık gelir elde ettiğini söyledi. 

Söz konusu dönemde hamsinin daha çok Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirten Gürdoğan, hamsinin, avlanma sezonuna göre ihracatının da değişebildiğine dikkati çekerek, geçen yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine bağlı olarak düşen av nedeniyle istenilen miktarda ürün ihraç edilemediğini aktardı. 

Söz konusu durumun 2021'e de yansıdığına işaret eden Gürdoğan, ilerleyen günlerde havaların soğumasıyla ihracattan beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti.

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