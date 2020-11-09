Hamsi ve çaça için soğuk su bekleniyor

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA’ya yaptığı açıklamada, geçen yıl deniz suyu sıcaklıkları nedeniyle hamsinin göçünü erken tamamladığını hatırlattı.

Su sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade eden Malkoç, “Palamut bitti artık. Deniz suyu sıcaklığı yağmurlarla 1 - 2 derece soğuyacak. Şimdi 20 derecenin üzerinde, 16 derecenin altında olması lazım” dedi. Malkoç, Marmara’da hamsi avının başladığını, Karadeniz’de ise balıkçıların deniz suyu sıcaklığının düşmesini beklediğini dile getirerek, “Palamut olduğu zaman hamsi 10-15 Kasım’dan sonra başlar” dedi.