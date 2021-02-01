Hamsi yasağı olumlu yansıdı

Özkaya, AA’ya İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan kara sularda her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresinin 7 Şubat saat 00.00’a kadar uzatıldığını anımsattı. Özkaya, kararların, mevsimsel etkilerden dolayı hamsinin yeterli boya ulaşamamasından dolayı alındığını söyledi.

Özkaya, “Alınan kararlar hamsi stoklarına olumlu yansıdı. Hamsi boylarında ve et verimliliğinde artış gözlendi. Gürcistan’da da hamsi avcılığı kısmi olarak durdurulmalı. Bu sayede stoklar daha da artacaktır” dedi.