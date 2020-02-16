Hasarsız tesise de faizsiz kredi desteği

Bakan Varank, Trabzon’da, ‘Cazibe Merkezleri Destekleme Programı İmza Töreni ve Sanayici İş İnsanları ile Buluşma’ programında konuştu. Varank, Trabzon’dan Elazığ ve Malatya’ya müjde vermek istediğini belirterek, şunları kaydetti:



“Deprem felaketinin hemen ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB’in Acil Destek Kredisi Programı’nı uygulamaya almıştık. Bu kapsamda Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören KOBİ’lerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vermeye başladık. Şimdi buna ek olarak, bir adım daha atıyoruz. Depremden fiziki zarar görmeyenler de destekten faydalanabilecek. Bu şu anlama geliyor. 50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50’den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz faiz desteği programından yararlanacak.”



Yatırım çağrısı



İş insanlarına seslenen Varank, kaynakları yatırımlara yönlendirmenin tam zamanı olduğuna işaret ederek, “Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. Üretim cephesinden güzel haberler birbiri ardına geliyor. Şundan emin olabilirsiniz; bu koşullar altında yatırım yapan kazanır, pastadan hak ettiği payı alır” diye konuştu.