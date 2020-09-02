02.09.2020 - 12:54 | | DHA
Hatalı basılan banknotu satışa çıkardı
Batman'da Abdulhakim Yavuz, basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan hatalı basılan banknotu, satışa çıkardı.
Batman'da yaşayan Abdulhakim Yavuz, alışveriş yaparken parasını saydığı sırada 50 TL'lik banknotun hatalı basıldığını fark etti.
Sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan hatalı basım banknotu satışa çıkardığı anlatan Yavuz, "Alışveriş yaparken bu para elime geçti. Basım hatası olduğunu öğrendim. Almak isteyen varsa satmak istiyorum" dedi.
Önce kediyi tekmeledi, ardından o anları görüntüleyen kadına saldırdıİstanbul Kadıköy'de işe gittiği sırada sokakta kediyi tekmeleyen bir kadın olduğunu gören Esra Yılmaz duruma tepki gösterdi. Kediyi darp eden kadın, cep telefonuyla o anları görüntülemek isteyen Yılmaz'ı darp etti.