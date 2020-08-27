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    HaberlerEkonomi Haberleri Hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
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    27.08.2020 - 09:04 | | DHA

    Hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti

    Antalya'da özel bir şirkette çalışan Deniz İnce (30), elinde bulunan hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçerek 50 bin TL'ye satacağını söyledi.

    Hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti

    Giderleri için bankamatikten para çeken Deniz İnce, paraları sayarken içlerinde bulunan 50 TL'de bir farklılık dikkatini çekti. Parayı inceleyen İnce, 50 TL'lik banknotun ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazdığını fark etti. İlk başta sahte olduğunu düşündüğü 50 TL, para sayma makinesi ve sahte para kaleminden başarıyla geçti. Paranın sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen İnce, internetten araştırma yaparak bu tür paraların yüksek değerlere satıldığını fark etti. İnce, elindeki hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçerek 50 bin TL'ye hatalı para koleksiyonu yapan kişilere satmak istediğini belirtti.

    Hatalı basım paranın bankamatikten para çektiği sırada eline geçtiğini kaydeden Deniz İnce, “Paraları sayarken birden dikkatimi çekti. İlk başta sahte olduğunu düşündüm. İlk işim parayı para sayma makinesinden geçirmek oldu. Ondan sıkıntısız bir şekilde geçti. Para kalemiyle de çizdim, orada da bir sorun olmadı. Haberleri görünce ben de elimdeki bu parayı değerlendirmek istedim" dedi.

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