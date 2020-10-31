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    HaberlerEkonomi Haberleri Hatalı basım parayı hatıra yapacak
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    31.10.2020 - 14:17 | | İHA

    Hatalı basım parayı hatıra yapacak

    Ordu’nun Ünye ilçesinde kuryelik yapan Kadir Korkmaz (33), müşterisinin verdiği 50 liranın basım hatası olduğunu fark edince kendisine hatıra olarak ayırdı.

    Hatalı basım parayı hatıra yapacak

    Ünye’de bir dönercide kuryelik yapan Kadir Korkmaz gün içinde birçok müşteriye gittiğini ve dönüşte kasaya hesabı vermek için sayım yaptığı sırada 50 liralık hatalı banknotu fark ettiğini anlattı.

    Korkmaz, “Daha önce de basım hatası banknot bulanların yüksek miktarda para istediğini duyduğum için heyecanlandım. Araştırdım fakat kimse elindeki bu parayı öyle büyük paralara satamadığını da görünce ben de hayale kapılmayıp kendi cüzdanımda saklamaya karar verdim. Tabii, iyi fiyat veren birisi olursa da neden satmayayım” dedi.

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