Hava açıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın üçüncü pistinde yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Pist, 14 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak” dedi.

Pistin açılmasıyla eş zamanlı iniş kalkışın da İstanbul Havalimanı’nda başlayacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, “Üç piste eş zamanlı iniş ve kalkış” uygulamasının dünyada az havalimanında olduğunu bildirdi.

Milli tasarım

Karaismailoğlu, “14 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı üç bağımsız ve beş operasyonel piste sahip olacak. Bu sayıda pistle bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı olacak” dedi.

Başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret eden Karaismailoğlu şöyle konuştu:

“Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş - kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak.

Üçüncü pistin de açılmasıyla saatlik iniş kapasitesi yüzde 50’nin üzerinde artacak ve havalimanında taksi süresi de yarıya inecek. Yani uçaklar artık beklemeden kalkacak.”

Karaismailoğlu, uçuş emniyeti ilkesinden taviz verilmeden, maksimum kapasiteyle, etkin hava trafik akışı sağlanması ve taksi sürelerinin kısaltılması için gerekli hava sahası tasarım çalışmalarının da tamamen milli imkanlar kullanılarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını dile getirdi.

THY’den Uzakdoğu ve ABD seferleri

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği uçuşlara bu ay tekrar başlayan Türk Hava Yolları (THY), yurt içi ve Avrupa uçuşlarının ardından ABD’nin Chicago ile Washington kentlerine 19 Haziran’da, Los Angeles’a 24 Haziran’da, Miami’ye 22 Haziran’da uçuş planlıyor. Uzak Doğu’da Çin’de Şanghay’a 19 Haziran, Hong Kong ile Güney Kore’nin başkenti Seul’a 24 Haziran’da uçuş başlatılacak.

THY açıklamasında, “20 Haziran 2020’ye kadar alacağınız biletlerinizi 31 Aralık 2021’e kadar başka bir uçuş için değiştirebilir ya da biletinizi açığa aldırabilirsiniz” denildi.

Lufthansa temmuzda başlayacak

Lufthansa Group Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, “Temmuz itibariyle Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih’ten Türkiye’ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor.

Bu sekilde Türkiye’ye Almanya ve İsviçre’den haftalık 28 uçuş yapılacak. Bu uçuşlar, küresel uçuş ağında haziran sonu itibariyle 130 uçuş olarak başlatılan tekrar başlangıç operasyonunun bir parçası olarak yapılacak. Temmuz ve ağustosta yurtdışından özellikle Almanya’da ikamet eden vatandaşlarımızın Türkiye’ye seyahatlerini bekliyoruz” dedi.