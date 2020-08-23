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    HaberlerEkonomi Haberleri Havacılık istihdamında ‘yerlileşme’ hamlesi
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    23.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Havacılık istihdamında ‘yerlileşme’ hamlesi

    Ulaştırma havve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk sivil havacılık sektörünün son 17 yılda hızla büyümesi nedeniyle yetişmiş eleman ihtiyacından bir bölümünü yurt dışından karşılamak zorunda kaldığını belirterek, “Sektörde yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık. Sektördeki tüm paydaşlarla bu çalışmayı yaparak alanda vatandaşlarımızın öncelikli istihdam edilmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Havacılık istihdamında ‘yerlileşme’ hamlesi

    Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

    “Havacılığa yönelik eğitim olanaklarının artırılmasıyla yabancı personel alımı yavaşladı. Şu anda 295 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği sivil havacılık sektörümüzde yabancı uyruklu pilot, uçuş ve kabin ekibinde görevlilerin oranı yüzde 11. Yyerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık. Sektördeki paydaşlarla bu çalışmayı yapacağız.”

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