Havacılık istihdamında ‘yerlileşme’ hamlesi

Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



“Havacılığa yönelik eğitim olanaklarının artırılmasıyla yabancı personel alımı yavaşladı. Şu anda 295 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği sivil havacılık sektörümüzde yabancı uyruklu pilot, uçuş ve kabin ekibinde görevlilerin oranı yüzde 11. Yyerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık. Sektördeki paydaşlarla bu çalışmayı yapacağız.”