Havalimanı metrosu ilk kez raya indi

37.5 kilometre uzunluğundaki metro hattının inşasında önemli bir aşamaya geldiklerini söyleyen Karaismailoğlu 9 istasyondan oluşan projenin 7 gün 24 saat 3 vardiya esasına dayalı olarak inşa edildiğini, metro hattının yapımında olduğu gibi tren setlerinin yapımında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdiklerinin altını çizdi.

Kullanılacak tren setlerinin 136’sının yüzde 60 yerlilik şartı ile Türkiye’de üretileceğine dikkat çeken Karaismailoğlu, “Bu metro hattı sadece İstanbul Havalimanı’nı İstanbul’un dört bir yanına bağlamakla kalmayacak, yerli metro seti imalat kapasitemizi de artıracak. Dünyanın en hızlı metro setlerini üretme noktasında önemli katkı sağlayacak” dedi.

10 set indirilecek

Tren setlerinin ilkinin imalatının tamamlandığını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “Tüm metrolarda maksimum hız saatte 80 kilometre iken, Türkiye’de ilk kez bu metro sisteminin yanı sıra ilkinin imalatını tamamladığımız bu tren setlerimiz de saatte 120 kilometre hıza uygun yapıldı” diye konuştu.

İlk tren setinin metro hattına Göktürk - Kağıthane arasındaki şafttan raylara indirildiğini bildiren Karaismailoğlu, tren setlerinin hattın bakım merkezinde bu ay içerisinde birleştirileceğini ve performans testlerine başlanacağını söyledi. Yıl sonuna kadar 10 tren setinin imalatlarının tamamlanarak raylara indirileceğinin de altını çizen Karaismailoğlu, “Her gün 600 bin İstanbullu, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arasını 35 dakika gibi kısa bir sürede kat edecek” dedi.