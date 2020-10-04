Havalimanı metrosu nisanda açılacak

Metro hattında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, İstanbul’da Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu’nun da dahil olduğu 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımının sürdüğüne dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:



“İstanbul’a daha önce 80 kilometre raylı sistem kazandırmıştık. İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre. Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattı 37.5 kilometre. Bu hattın devamı Havalimanı-Halkalı arası 32 kilometre. Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattında 4 bin 500 kişilik dev bir kadro ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”



Karaismailoğlu, hattın, şehir merkezinden havalimanına ulaşımı 30 dakikaya indireceğini söyledi.



Karaismailoğlu, “Metro hattında yer alan 9 istasyon yapısının inşaatında yüzde 75 ilerleme sağlandı. Gayrettepe-Havalimanı Metrosu birçok açıdan ‘en’lerin ve rekorların projesi olacak. Ülkemizde ilk defa 10 adet kazı makinesi bu metro projesinde kullanılmıştır. Türkiye’nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılacak. Aralık ayına kadar 4 araç 10 set olarak testlere başlayacak. Ülkemizdeki mevcut metroların hız limiti azami 80 kilometre. Bu hattımız ise saatte 120 km hız yapacak” dedi.



İlk yerli sinyal

Karaismailoğlu, “Araçlarımızı büyük ölçüde yerli ve milli imkanlarla Türkiye’de üreterek milletimizin hizmetine sunacağız. Söz konusu hat yine Türkiye’de bir ilk olarak yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemleri kullanılarak işletmeye açılacak, ilk defa yerli sinyal kullanacağız, ASELSAN’la iş birliği yapıyoruz” diye konuştu.