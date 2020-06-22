Havalimanında 5G testi tamam

Geliş ve gidiş katı

AA’ya konuşan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın tüm etapları tamamlandığında sadece Türkiye’nin değil, bölgenin tüm ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Havalimanımızda sunulacak 5G sinyali konusunda ise çalışmalarımızda çok önemli aşamalar katettik. Ülkemizde faaliyet gösteren 3 operatörün de 5G test çalışmaları tamamlandı. Terminal geliş ve gidiş katında kurulacak 5G antenlerinin kablolama işlemleri bitirildi ve merkezi donanımların kurulumları yapıldı. Operatörlerin ticari lisansları aktif olduğunda, terminal geliş ve gidiş katında 5G uygulamasını yolcularımızın kullanımına sunacağız.”