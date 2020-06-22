22.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Havalimanında 5G testi tamam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığını günden itibaren etkili önlemlerin uygulandığı havalimanlarını iç ve dış hatlarda yaklaşık 1.5 milyon yolcunun kullandığını belirterek, “Bu sayının özellikle şu anda salgın nedeniyle uçulmayan dış hat uçuş noktalarının süreç içinde yeniden açılmasıyla çok daha hızlı artacağına inanıyoruz. Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz” dedi.
Geliş ve gidiş katı
AA’ya konuşan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın tüm etapları tamamlandığında sadece Türkiye’nin değil, bölgenin tüm ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
“Havalimanımızda sunulacak 5G sinyali konusunda ise çalışmalarımızda çok önemli aşamalar katettik. Ülkemizde faaliyet gösteren 3 operatörün de 5G test çalışmaları tamamlandı. Terminal geliş ve gidiş katında kurulacak 5G antenlerinin kablolama işlemleri bitirildi ve merkezi donanımların kurulumları yapıldı. Operatörlerin ticari lisansları aktif olduğunda, terminal geliş ve gidiş katında 5G uygulamasını yolcularımızın kullanımına sunacağız.”