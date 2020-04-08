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    08.04.2020 - 07:21 |

    Havalimanları yolcu sayısı azaldı

    Havalimanları yolcu sayısı 2020 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 düşüş gösterdi.

    Havalimanları yolcu sayısı azaldı

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ilk 3 aya ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

    DHMİ'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 41 milyon 319 bin 116 olan havalimanları yolcu sayısı, bu yıl aynı dönemde 33 milyon 554 bin 310'a indi. İç hat yolcu sayısı yüzde 20,9 düşüşle 19 milyon 444 bin 355 olurken, dış hat yolcu sayısı yüzde 15,7 düşüşle 14 milyon 109 bin 955'e geldi.

    Uçak sayısı

    DHMİ'nin verilerine göre, toplam uçak trafiği yüzde 8,8 düşüşle 286 bin 943 oldu.

    İç hat uçak trafiği yüzde 7,6 düşüşle 178 bin 399 olurken, dış hat uçak trafiği yüzde 10,8 düşüşle 108 bin 544'e geldi.

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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