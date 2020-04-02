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    HaberlerEkonomi Haberleri Havayolu devi 36 bin çalışana ücretli izin verdi
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    02.04.2020 - 10:16 | | AA

    Havayolu devi 36 bin çalışana ücretli izin verdi

    İngiltere devlet havayolu British Airways, havayolu sendikasıyla anlaşma yaparak 36 bin çalışanına ücretli izin verdi. İzinli personel bu süre zarfında, maaşlarının yüzde 80’ini almaya devam edecek.

    Havayolu devi 36 bin çalışana ücretli izin verdi

    İngiltere’nin en büyük havayollarından British Airways (BA), corona virüs salgını sebebiyle uçuşlarının büyük bölümünü durdurmuştu. Uçuşların durdurulmasından sonra havayolu, 45 bin çalışanından 36 bin kadarını ücretli izne ayırdı. Birleşik sendikayla yapılan anlaşma sonrasında 36 bin çalışan ücretli izinli sayılacak ve maaşlarının yüzde 80’inini almaya devam edecek. Ücretli izne çıkan 36 bin personelin maaşı, İngiliz hükümetinin corona virüsü durdurma planından karşılanacak.

     

      Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla dolduCorona virüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.
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