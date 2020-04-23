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    HaberlerEkonomi Haberleri HAVELSAN, çalışanlarının çocukları adına 1300 ağaç dikecek
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    23.04.2020 - 11:53 | | AA

    HAVELSAN, çalışanlarının çocukları adına 1300 ağaç dikecek

    HAVELSAN'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına, şirket bünyesinde çalışan personelin çocukları için 1300 meyve fidanı dikimi başlattığı bildirildi.

    HAVELSAN, çalışanlarının çocukları adına 1300 ağaç dikecek

     

    HAVELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı anısına ilk gün 100 meyve fidanını, şirketin Ankara’da bulunan merkez yerleşkesi içindeki Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda toprakla buluşturan HAVELSAN, geriye kalan 1200 fidanın dikimini de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan sonra gerçekleştirecek.

    HAVELSAN Üst Yönetimi, İcra Kurulu ve personelinin katıldığı fidan dikiminde, her ağaç için bir çocuğa sertifika hazırlandı.

    HAVELSAN Yönetimi ve çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan çocuklar için diktikleri fidanların sertifikalarını da aileleri aracılığıyla çocuklara ulaştırdı. Çocuklar, cep telefonlarından gönderdikleri mesajlarla hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı hem de kendileri adına dikilen ağaçlar nedeniyle teşekkür etti.

    Açıklamada, görüşlerine yer verilen HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Şenol, “Bizlere bugünleri yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

    HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da bu anlamlı günde HAVELSAN ailesi olarak çok değerli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

    “Burada, adına fidan dikimi gerçekleştirdiğimiz çocuklarımızla, öyle inanıyorum ki en kısa sürede bu salgın tehdidini atlatarak bu fidanları birlikte sulayacağız, birlikte büyüteceğiz. Bu vesileyle, TBMM’nin 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım."

    Bakan Albayrak'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 23 Nisan mesajı paylaştı.
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