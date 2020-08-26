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    HaberlerEkonomi Haberleri HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede
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    26.08.2020 - 18:57 | | AA

    HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede

    HAVELSAN Telekom Bulut Platformu, "Open Source NFV Management and Orchestration MANO (OSM)" ekosistemi listesinde yer aldı.

    HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede

    HAVELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu listede HAVELSAN'ın yanı sıra, Amazon, Red Hat, VMware, Whitestack ve Wind River gibi dünya devleri bulunuyor.

    HAVELSAN Telekom Bulut Platformu, "OpenStack" ve "Kubernetes" altyapısını tek bir noktada birleştiren, hem buluta özgü ağ fonksiyonu (CNF) hem de sanal ağ fonksiyonunu (VNF) destekleyen bir sanallaştırma platformu olarak nitelendiriliyor.

    Platform, "5G", "Mobil Kenar Bilişim (MEC)", "Radyo Erişim Şebekesi (RAN)", "Araç-Her Şey Haberleşmesi (V2X)", "Yapay Zeka", "Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT)", "Otomasyon ve Robotik" gibi teknolojilerin hayata geçebilmesi büyük önem taşıyor.

    Nevşehir'de Kızılırmak'a giren 2 kardeşten biri kaybolduNevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde bulunan Bayram Hacılı barajına piknik yapmak için gelen aynı iki kardeşten biri kurtarılırken barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.
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