Havran mandalinası üreticisine esnaf odasından destek

Bölgede önceki yıllarda üreticinin elinde kalan düşük kalite mandalina da narda yapıldığı gibi ekonomiye kazandırılıyor.

Üreticiler, ürettikleri 30 bin ton mandalinanın iyi kalite olanlarını Havran Sebze ve Meyve Hali'nde toptan kilogramı 2,5 liradan satıyor.

İkinci kalite yaklaşık 10 bin ton mandalina ise meyve suyu fabrikalarına kilogramı 80 kuruştan veriliyor.

Havran Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tat, kalite ve üretim miktarı bakımından mandalinada verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi.

İlçede 200 bin civarında mandalina ağacı bulunduğunu belirten Hançer, önceki yıllarda 150 kilogram mahsul veren bir ağaçtan bu sene 300-400 kilogram ürün aldıklarını bildirdi.

Hançer, "Bu sene ikinci kalite dediğimiz takoz mandalinalarımızı değerlendirme fırsatı yakaladık. Narda başladık, şimdi de mandalinanın ikinci kalite olanlarını meyve suyu fabrikalarına gönderiyoruz. Bir nebze de olsa üreticimize ekonomik katkı oluyor." dedi.

Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor

İkinci sınıf mandalinaların yıllarca çay boylarına döküldüğünü dile getiren Hançer, bu ürünlerin meyve suyu fabrikalarına gönderilmesinin üreticiye kazanç imkanı sağladığını, kendilerinin de bunları yeniden piyasaya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Hançer, "Üreticimiz hem birinci kalitenin hem de takoz tabir ettiğimiz mandalinanın fiyatlarından memnun." dedi.

Sebze halinde komisyonculuk yapan Güven Alpsu da meyve suyu fabrikalarına gönderilen mandalinanın sıkma işlemine tabi tutularak değerlendirildiğini söyledi.

Üretici Mücahit Oluk da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zorlandıkları bir hasat dönemi geçirdiklerini belirterek, "Meyve suyu fabrikaları da ürünümüzü alıp değerlendiriyor. Kazdağları'nın eteğinde, Havran'ın mandalinası gerçekten doğasıyla, havasıyla çok güzel bir meyve." diye konuştu