Havuç, verimi ve fiyatıyla Hataylı üreticilerin yüzünü güldürdü

Havuç üretiminin yoğun yapıldığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ürünün hasadına başlandı. Sabah saatlerinde Amik Ovası'ndaki çamurlu tarlalara gelen tarım işçileri, havuçların sökümünü yaparak çuvallara dolduruyor.

Büyük bir zahmetle toplanan havuçlar, daha sonra traktörlere yüklenerek temizlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Burada üzeri çamur kaplı havuçlar, suyla yıkanıp, paketlenerek yurt içi ve dışına gönderiliyor.

"Dekara verimimiz 3 tondan 5 tona kadar çıktı"

Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Konya ve Ankara'dan sonra Hatay'ın önemli havuç üretim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

İl genelinde yaklaşık 22 bin dekar alanda havuç üretildiğini, ürünün, verimi ve fiyatıyla üreticisini memnun ettiğini belirten Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Dekara verimimiz 3 tondan 5 tona kadar çıktı. Bu da rekoltemizin 90 bin ton ve üstüne kadar çıkmasını sağlamaktadır. Hasadına başlanan havuçta fiyat da şu an 1,20 lira civarındadır. Yağışlarla beraber ilimizdeki havuç üretimi verim, rekolte ve fiyat olarak üreticimizin memnun olduğu bir durumdadır."

Hatay'da yetiştirilen havuçların yurt içinin yanı sıra Orta Doğu başta olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'a ihraç edildiğini ifade eden Çolakoğlu, ihracatla ülke ekonomisine 5 milyon dolar civarında katkı sağladıklarını kaydetti.

Havuç üreticisi Hamza Erken de 2 bin 500 dekar alanda havuç ektiğini, bu sezonun kendileri açısından çok iyi geçtiğini söyledi.

İl genelinde havuç üretiminin yıldan yıla artış gösterdiğinin altını çizen Erken, bu yıl havucun verim ve fiyatından oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Üretici Barış Çift de havuçları iç piyasanın yanı sıra yurt dışında çok sayıda ülkeye gönderdiklerini söyledi. Ali Bohur da 1300 dönümde ektiği havucun verimi ve fiyatıyla kendilerini mutlu ettiğini belirtti.