Hayali tatile geçit yok!

Türkiye’nin dev e-ticaret platformları ürün çeşitliliğini artırmak adına, turizm sektörüne girmeye çalışırken, mevcut sistemleriyle bu işi üstlenmelerinin önü tamamen kapandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yer alan ve seyahat acenteleri yönetmeliğinde değişikliler yapan yönetmeliğine göre, seyahat acentesi ürünleri dışında, mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret alanlarında seyahat acentelerinin ürün ve faaliyetleri satışa sunulamayacak. Buna göre, e-ticaret devleri, tamamen ayrı bir turizm şirketi kurup, seyahat acentesi belgesini aldıktan sonra bu alanda hizmet verebilir. Ancak mevcut durumunda bir pazaryeri olarak faaliyet gösterdikleri sitelerinde ‘gömlekle tur satışını aynı yerde’ yapamaz.

Daha önce tur satışı için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) başvuru da yapan e-ticaret sitelerinin talepleri geri çevrilmişti. Turizmciler de mevcut yapıda ‘rekabeti adil bulmadıklarını’ vurgulamıştı.

Yönetmeliğin getirdiği bir diğer önemli gelişme ise online satışta ‘hayali’ tatil ile kandırılan tüketicilerin tamamen güvenle bu alışverişlerini yapmalarına yönelik olarak sağlandı. Buna göre, özellikle pandemi döneminde artan dijital satışları fırsat bilen dolandırıcılar, herhangi bir otelin kopya sitesini yaparak tatil satıp, tüketiciyi mağdur edebiliyordu. Artık acenteler, müşteriye verilmek üzere düzenleyeceği paket tur veya tura ilişkin sözleşmelerde, işletme belgesinde yazılı olan belge numarasını, seyahat acentesi ve ticaret unvanı ile adresini belirtmekle yükümlü olacaklar. Seyahat acentesi pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği online satış kanallarını bakanlığa ve TÜRSAB’a bildirmek zorunda olacak. Bu sayede ise ortaya çıkabilecek mağduriyet durumunda ‘hesap sorabilirlik’ imkanı geliştirildi.

‘Uzmanlık gerekir’

TÜRSAB’ın bakanlık birimleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda şekillenen yönetmelikle ilgili değerlendirmede bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, şunları söyledi:

“Online satış portallarının daha önce acente müracaatları oldu. Ancak mevcut durumlarıyla bunları belgelendirmemiz mümkün değil. Kendi diğer ticaretlerini yaptıkları sitelerinde artık bu yönetmelikle seyahat ürünü satamayacaklar. Herhangi bir günlük tüketim maddesinin satıldığı yerde uzmanlık gerektiren bir iş olarak seyahat ürünlerinin satılmasını doğru değerlendirmiyoruz. Seyahat üzerine ayrı bir web sitesi kurarak belgelerini alıp yapabilirler. Diğer yandan ise acentelerin belgelerini TÜRSAB’a bildirme zorunluluğu oluştu. Elektronik denetim/doğrulama sistemimiz var zaten devrede. Bunu kamu spotuyla da anlatmak istiyoruz. Tüketicilerin denetimin olmadığı sitelerden alışveriş yapılmasının engellenmesi olası dolandırıcılık faaliyetlerinin de önü geçecek. Son olarak, zaten sıkıntılı dönemden geçen acentelerin aynı ofiste hizmet verme kısıtlaması kaldırıldı. Birden fazla seyahat acentesi aynı ofisten faaliyet gösterebilecek.”

‘Denetimli süreç başlıyor’

Yeni düzenlemeyi sektör adına önemli bir gelişme olarak değerlendiren Jolly CEO’su Mert Vardar, yönetmelikle birlikte ana işi farklı sektör olan platformların seyahat hizmeti veremeyeceklerinin netleştirildiğini söyledi. Vardar, “Bu anlamda kararı olumlu karşılıyoruz. Misafir tarafında da çok olumlu karşılanacak bir durum. Çünkü bu karar öncesinde denetim çok zor oluyordu. Diğer sektörlere hitap eden online platformların sattığı seyahatlerin denetimi maalesef yapılamıyordu. Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB belgesi olmayan ve ana işi farklı olan platformların seyahat hizmeti satması misafir tarafında da büyük sorun yaratıyordu. Bu tarz platformlardan seyahat satın alan misafirler havayoluna veya otele gittiğinde bilet ya da otel rezervasyonuna ulaşamıyordu. Bu alınan karar misafirler tarafında da denetimli bir sürecin başlayacağını söyleyebiliriz” dedi.

‘Kontrol altına alınması iyi’

Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, özellikle taklit siteler aracılığıyla tüketici için olumsuz durumlar yaşandığını, bunun sektörün algısına da olumsuz etkisi olabileceğini kaydetti. Yönetmelik ile bu olumsuz durumların da ortadan kaldırılabileceğini anlatan Küçükyılmaz, “Tüketici bu taklit sitelerden, sitesi kopyalanan otelden rezervasyonda çok ucuz fiyata hizmet aldığını düşünüyor. Ancak ortada ya rezervasyon yok, ya otel yok. Bunların kontrol altına alınması anlamında önemli bir adım oldu. Bunun haricinde ise büyük perakende satış kanallarının, seyahat acentesi gibi hareket etmelerinin de önüne geçildi. Sektör daha da zarar görürdü” diye konuştu.