Hayaller gerçek oldu! Rus turistler akın akın Antalya’ya geliyor

Türkiye, Rusya ile uçak seferlerin yeniden başlamasıyla Rus turistler için de “güvenli tatilin” adresi oldu. Geçen yıl yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşların en çok ziyaret ettiği ülkeler sıralamasında başta yer alan Türkiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında martta durdurulan uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla Rusları ağırlamaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos’ta İstanbul ve Ankara’ya, dün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yeniden başladı.

Moskova Sheremetyevo Havalimanı’ndan Antalya için kalkan uçak, 519 yolcusuyla pazartesi saat 03.25’te Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Arkadaşları ya da aileleriyle kente gelen yolcuların oldukça mutlu oldukları görüldü. Gün içinde Antalya’nın yanı sıra Muğla’nın turizm merkezleri Bodrum ve Dalaman’a da Rus turistler geldi.

‘Çok özledik’

Rus yolcuların ortak olarak ilk söyledikleri cümle, “Türkiye’yi ve Antalya’yı çok özledik” oldu. Yolculardan Aleksandra Trushlyakova, tatil için geldiği Antalya’da bir hafta boyunca keyifli günler geçireceğini dile getirdi. Uzun süredir bu zamanı beklediklerini aktaran Trushlyakova, “Sınırlar açılınca hemen geldim. Tatilde tüm zamanımı denizde geçirmeyi planlıyorum. Güzel bir tatil yapacağımı düşünüyorum. Bütün yılın yorgunluğunu Antalya’da atacağım” dedi.

Gün sayıyorlar

Arkadaşıyla ilk defa Antalya’ya gelen Anna Cherepkova da Kovid-19 nedeniyle zor bir süreç yaşadıklarını vurguladı. Uçak seferlerinin başladığını öğrenir öğrenmez Antalya için bilet aldıklarını anlatan Cherepkova, “Bugünü çok bekledik, burada olmaktan çok mutluyuz. Hayal gibi geliyor bize. Çok iyi bir tatil planlıyoruz” diye konuştu.

Anna Zhıla da çok sayıda Rus’un Antalya’ya gelmek için sabırsızlandığını vurgulayarak, “Bizim gibi daha birçok arkadaşımız buraya gelmek için gün sayıyor” ifadesini kullandı. Eşi ile Antalya’ya gelen Tatiana Korniıova, daha önce de tatil için Antalya’yı tercih ettiklerini söyledi.

Güvenli tatil

Kovid-19 sürecinde en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu düşündüklerini anlatan Korniıova, şunları kaydetti:

“Türkiye’de salgınla ilgili alınan önlemleri yakından takip ettik. Hiç düşünmeden tercihimizi Türkiye’den yana kullandık. Antalya’ya geldik, Kemer’de tatil yapacağız. Sınırların açılacağı günü özlemle bekledik. Burada tatilde olmaktan mutluyuz. Burada güvenli ve keyifli bir tatil geçireceğimize inanıyoruz. Sağlıklı bir şekilde de buradan ayrılacağımızı düşünüyorum.”

Turizmci bayram yapıyor

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, adeta bayram havası yaşadıklarını anlattı.

Dün sabaha karşı ilk turist kafilesinin gelmesiyle birlikte turizm çalışanlarının bayram yaptığını kaydeden Perçin, “Tur firmalarında çalışan şoförlerden güvenlik görevlilerine kadar herkes adeta bayram yaptı. Çok sevindik. Sevinçten ağlayanlar oldu. Çok güzel bir hava esti. Pandemi önlemleri devam edecek. Hiçbir şekilde esneme olmadan sağlıklı bir şekilde misafirlerimizi ağırlayacağız” diye konuştu.

Bir günde 35 bin turist

İlk uçaktan inen turistlerin dans gösterileriyle karşılandığı Antalya Havalimanına dün 80 uçak seferiyle 23 bin Rus turist geldi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, dün Antalya’ya, Rusya’nın yanı sıra Almanya, İsviçre, İsveç, Fransa, Avusturya, Danimarka, Ukrayna, Belarus, Makedonya, Moldova ve Sırbistan olmak üzere toplam 12 ülkeden 35 bin civarında turist geldiğini duyurdu. Bağlıkaya, “İngiltere, Almanya ve Rusya gibi ana pazarlarımızdan ağustos ayı itibarıyla gelişler hız kazandı. Rusya’dan günlük düzenli turist akışı olması turizmcilere moral veriyor” dedi.

Trafik yoğunlaştı

Turistler uçaktan indikten sonra havalimanı içinde termal kameralardan geçerek ateşleri ölçüldü. Havalimanı içinde tüm yolcuların ve havalimanı personelinin maske ve sosyal mesafeye dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Alman ve Rus turistlerden Türkiye’ye çok büyük ilgi olduğunu kaydetti. Pandemi sürecinde sadece terminal 1’den hizmet verdiklerini, dünden itibaren ise terminal 2’nin de açıldığını ifade eden Varol, “Kısa çalışma ödeneğinde olan tüm personelimizi yeniden göreve çağırdık” dedi.

Her gün Moskova Bodrum

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Sheremetyevo Havalimanı’ndan kalkan RL7529 sefer sayılı uçak, dün saat 07.25’te Milas-Bodrum Havalimanı’na indi. Rus turistler, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralarda ateşleri ölçülüp, solüsyonlarla dezenfekte olan turistler, pasaport işlemlerinin ardından servis araçlarıyla konaklayacakları otellere taşındı. Rus turist kafilesini getiren uçak firmasının bundan böyle her gün Moskova-Türkiye arasında sefer yapacağı öğrenildi.