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    06.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Hayvan başına 65 lira yem desteği

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere hayvan başı 65 lira olmak üzere toplamda 100 milyon lira yem desteği vereceklerini belirtti. Çiftçi Uzaktan Eğitim Platformu’nun tanıtımına katılarak konuşma yapan Pakdemirli, 2020’yi dijitalleşme yılı ilan ettiklerini, Kovid-19 salgınının da bu yöndeki yatırımların gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

    Hayvan başına 65 lira yem desteği

    TMO’nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1350 liradan 1650 liraya, arpa alım fiyatını ton başına 1100 liradan 1275 liraya çıkardıklarını, çiftçilere hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yaptıklarını belirten Pakdemirli şöyle konuştu:

    “Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira.”

    Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 21 ile yüzde 75 hibeli tohum desteği sağladıklarını belirten Pakdemirli, bu projeyi gelecek yıl daha da genişleteceklerini söyledi.

    Pakdemirli, salgın nedeniyle üreticinin tarlasından ve işletmesinden çekilmemesini istediklerini vurgulayarak, “Hayvancılık alanında önemli çalışmalar içindeyiz. Bu kapsamda yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere toplamda 100 milyon liralık yem desteği vereceğiz” diye konuştu.

     

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