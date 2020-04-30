BİST101.5950.00EURO7.590.42USD6.970.35ALTIN385.290.64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Hayvan ve ürünlerinin ihracatında gerekli belgeler için "Kovid-19" düzenlemesi
    ABONE OL
    30.04.2020 - 10:00 |

    Hayvan ve ürünlerinin ihracatında gerekli belgeler için "Kovid-19" düzenlemesi

    Hayvan ve ürünlerinin ihracatında veteriner giriş belgelerinin sevkiyata eşlik etmesi uygulaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kaldırılarak, bu belgenin 3 ay içinde resmi otorite tarafından gönderilmesi zorunluluğu getirildi.

    Hayvan ve ürünlerinin ihracatında gerekli belgeler için "Kovid-19" düzenlemesi

    Tarım ve Orman Bakanlığının, "Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Değişiklikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 nedeniyle hayvan ve ürünlerinin ihracatında talep edilen belgelere ilişkin düzenleme yapıldı.

    Buna göre, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların etkisiyle yönetmelikte belirtilen "orijinal veteriner giriş belgesinin sevkiyata eşlik etmesi" hususunun mümkün olmadığı durumlar ve kontrol için gerekli orijinal sertifika ya da belge yerine, resmi otorite tarafından 3 ay içinde renkli taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesiyle kontrole ilişkin diğer işlemler tesis edilecek. Bu süre gerektiğinde bakanlıkça uzatılabilecek.

    Kars'ta definecilerin açık bıraktığı kuyuya düşen boğa vinç yardımıyla kurtarıldıKaraçoban köyünde define aramak için açılıp daha sonra üzeri tenekeyle örtülen kuyuya düşen bir boğa vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

    Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Adana polisinden maske ve broşür

    Adana polisinden maske ve broşür

    Sıradaki Haber