21.04.2020 - 15:47 | | AA
Hazine 11,2 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 11 milyar 170,4 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, bugün 3 yıl (1106 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
İhalede reel basit ve bileşik faiz yüzde 1,99 oldu.
Nominal teklifin 6 milyar 557 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 81 milyon lira, net satış 6 milyar 170,4 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 108 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.
Hazine böylelikle piyasaya 11 milyar 170,4 milyon lira borçlandı.
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