BİST87.9094,35EURO7,03-0,13USD6,49-1,06ALTIN333,701,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine 3,6 milyar lira borçlandı
    ABONE OL
    24.03.2020 - 15:48 | | AA

    Hazine 3,6 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 561,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

    Hazine 3,6 milyar lira borçlandı

    Bakanlık, 3 yıl (1183 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 2,52 oldu.

    Nominal teklifin 2 milyar 492 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 167 milyon lira, net satış 2 milyar 161,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

    İhalede piyasa yapıcılarından 2 milyar 7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1,4 milyar liralık satış yapıldı.

    Böylece Hazine, piyasaya 3 milyar 561,1 milyon lira borçlandı.

    Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktülerYaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla yüzüne maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Corona virüse karşı yerli ilaç ve aşı çalışması! Burun spreyi şeklinde...

    Son dakika... Corona virüse karşı yerli ilaç ve aşı çalışması! Burun spreyi şeklinde...

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Sıradaki Haber