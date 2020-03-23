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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine 4,8 milyar lira borçlandı
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    23.03.2020 - 14:49 | | AA

    Hazine 4,8 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 4 milyar 807,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

    Hazine 4,8 milyar lira borçlandı

    Bakanlık, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

    İhalede basit faiz yüzde 10,65, bileşik faiz yüzde 10,94 oldu.

    Nominal teklifin 2 milyar 310 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 458 milyon lira, net satış 1 milyar 607,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

    Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 607 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

    Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 807,8 milyon lira borçlandı.

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