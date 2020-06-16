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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine 5,68 milyar lira borçlandı
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    16.06.2020 - 15:45 | | AA

    Hazine 5,68 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalelerinde 5 milyar 681,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

    Hazine 5,68 milyar lira borçlandı

    Bakanlık, ilk ihalede 6 ay (175 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 8,04, bileşik faiz yüzde 8,21 oldu.

    Nominal teklifin 3 milyar 202 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 18 milyon lira, net satış 980,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

    Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 427 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

    Hazine ikinci ihalede ise 3 yıl (1099 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 2,56 oldu.

    Nominal teklifin 3 milyar 659,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 673 milyon lirayı, net satış 1 milyar 701,2 milyon lirayı buldu.

    Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 901 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

    Böylece Hazine, piyasaya toplam 5 milyar 681,3 milyon lira borçlandı.

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