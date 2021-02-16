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HaberlerEkonomi Haberleri Hazine bugünkü ihalelerde 5,4 milyar lira borçlandı
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16.02.2021 - 15:15 | | AA

Hazine bugünkü ihalelerde 5,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde toplam 5 milyar 387,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine bugünkü ihalelerde 5,4 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 14,47, bileşik faiz 14,99 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 88,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 196,8 milyon lira, net satış 1 milyar 230,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 863 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, ikinci ihalede ise 5 yıl (1687 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 13,07, bileşik faiz yüzde 13,5 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 326 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 95 milyon lira, net satış 2 milyar 156,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 501 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, gerçekleştirdiği 2 ihaleyle piyasaya toplam 5 milyar 387,6 milyon lira borçlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: İnlerinde geberteceğizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde tehditlerin olduğu bölgelere harekatlarımızı genişleteceğiz. Gara'nın düşmesiyle inşallah bu iş bitti' dedi.
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