Hazine bugünkü ihalelerde 6,7 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede 7 yıl (2464 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 7 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 348 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 811 milyon lira, net satış 820,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 352 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, ikinci ihalede ise 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 12,64, bileşik faiz yüzde 13,04 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 191,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 579,2 milyon lira, net satış 3 milyar 487,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 881,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 6 milyar 707,8 milyon lira borçlandı.