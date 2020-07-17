BİST118.770-0.03EURO7.840.48USD6.860.16ALTIN398.350.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
    ABONE OL
    17.07.2020 - 16:28 | | AA

    Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 ihale yapacak.

    Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, pazartesi günü düzenlenecek ihalede 3 yıl (910 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

    Hazine, salı günü gerçekleştireceği ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilini, ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilini ilk kez ihraç edecek.

    Hayalleri için dövmelerini sildirmek istedi! Cildi çürümeye başladı!Bodrum’da vücuduna yaptırdığı dövmelerini asker olmak için sildirmek isteyen 26 yaşındaki Burak Yıldızel’e uygulanan sistem hayallerini yıktı. Genç adamın cildi çürümeye başladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şırnak'ta HDP binası önünde PKK tepkisi

    Şırnak'ta HDP binası önünde PKK tepkisi

    Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

    Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

    Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

    Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

    Kayseri'de bankanın ekspertiz ücretine iade kararı

    Kayseri'de bankanın ekspertiz ücretine iade kararı

    Sıradaki Haber