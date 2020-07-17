Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması!

Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



17 Temmuz 2020 Duyuru hoparlörü 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. BTK Akademi 'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!







📅 17 Temmuz 2020

📢#1MilyonYazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi.

Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!👇https://t.co/pyARZNF8J6 pic.twitter.com/BcgJT2Orbc — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 17, 2020