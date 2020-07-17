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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması!
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    17.07.2020 - 19:18 |

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması!

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısının 62'ye, eğitim süresinin ise 1422 saate yükseldiğini duyurdu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması!

    Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    17 Temmuz 2020 Duyuru hoparlörü 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi.  Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. BTK Akademi 'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!


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