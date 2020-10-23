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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
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    23.10.2020 - 10:02 | | AA

    Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı alınacak.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

    Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 15 Hazine ve Maliye müfettiş yardımcısı alımı için sınav yapılacak.

    Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

    Giriş sınavı için başvurular, 9 Kasım saat 08.30'dan, 18 Kasım saat 18.00'e kadar, Bakanlığın internet sitesi (https://www.hmb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

    HES kodu bilgisi kaydedilmeyen adayların başvuruları, sistem tarafından kabul edilmeyecek.

    Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

    Yazılı sınav, 5-6 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

    Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.
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