BİST95.906-5,01EURO7,020,29USD6,250,69ALTIN326,59-0,02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan corona virüs fırsatçılarına geçit yok!
    ABONE OL
    12.03.2020 - 15:17 | | İHA

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan corona virüs fırsatçılarına geçit yok!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, "Corona virüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VIMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir" denildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan corona virüs fırsatçılarına geçit yok!

    Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Corona virüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VIMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız konu ile ilgili şikâyetlerini söz konusu hattımıza iletebilirler. Haksız fiyat artısı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

    Minibüslerde "dezenfekte" tartışmasıCorona virüse karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Ancak yoğunluğun yaşandığı minibüslerin bir çoğu buna dahil değil. Birçok minibüs şoförü araçlarını kendi imkanlarıyla temizlediklerini ifade ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çekirge istilası ne oluyor? Hangi ülkeler çekirge istilasına uğradı? Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi?

    Çekirge istilası ne oluyor? Hangi ülkeler çekirge istilasına uğradı? Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi?

    Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

    Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

    Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

    Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

    Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

    Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

    Sıradaki Haber