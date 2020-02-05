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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "değişim ihalesi" duyurusu
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    05.02.2020 - 11:30 | | AA

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "değişim ihalesi" duyurusu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu ay 4 değişim ihalesi yapılacağını bildirdi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "değişim ihalesi" duyurusu

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan "Şubat-Nisan 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde şubat ayında değişim ihaleleri devam edecek.

    Bu kapsamda, 10 Şubat'ta, 12 Şubat 2020 valörlü olmak üzere 1 değişken faizli, 1 TÜFE'ye endeksli ve 2 kuponsuz senede ilişkin değişim ihaleleri gerçekleştirilecek.

    Değişim ihalelerinde, geri alınacak senetler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 10 Şubat'ta Resmi Gazete'de söz konusu senetlere yönelik ilan edilecek gösterge niteliğindeki fiyatlar esas olacak.

    Yatırımcılar, ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacak ve çoklu fiyat ihale yöntemi uygulanacak.

    Rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak.

    Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği, yalnızca piyasa yapıcı bankalar katılımcı olabilecek.

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