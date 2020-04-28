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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine yaklaşık 3,4 milyar lira borçlandı
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    28.04.2020 - 15:43 | | AA

    Hazine yaklaşık 3,4 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 383,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

    Hazine yaklaşık 3,4 milyar lira borçlandı

    Bakanlık, 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

    İhalede basit faiz 8,77, bileşik faiz yüzde 8,97 oldu.

    Nominal teklifin 3 milyar 256 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 945 milyon lira, net satış 2 milyar 83,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

    Kamu kuruluşlarından gelen 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 826 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

    Böylece Hazine, piyasaya 3 milyar 383,1 milyon lira borçlandı.

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