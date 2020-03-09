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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
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    09.03.2020 - 14:11 | | AA

    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

    İkinci ihalede ise 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

     

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