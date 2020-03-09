09.03.2020 - 14:11 | | AA
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Korkunç! Çocuğunun gözü önünde genç kadına dehşeti yaşattıMersin'de 9 ay önce 2 çocuk annesi kadının, ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulma anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. 7 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekerken, ikinci kez hakim karşısına çıkacak olan Hatun K., eski kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.