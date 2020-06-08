Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
ABD'de ikinci George Floyd vakası yaşandı! Bu kez Elektroşok tabancası...ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, polislerin siyahilere şiddet uyguladığı haberlere bir yenisi daha eklendi. Virginia eyaletinde siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve orantısız güç kullanan polis memuru Tyler Timberlake, 'orantısız güç kullanmak' suçuyla gözaltına alındı.