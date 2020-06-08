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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
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    08.06.2020 - 15:41 | | AA

    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

    İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. 

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