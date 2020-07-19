19.07.2020 - 11:12 | | AA
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ihalede 3 yıl (910 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,1 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Ankara Metrosu'nda 'şarkı söyleme' kavgası kameraya yansıdıAnkara'da, metroda yüksek sesle şarkı söyleyen kişiye tepki gösteren bir yolcu, 'Benimle eşlik ediyorsan susacaksın. Bu millete saygı göstereceksin' diyerek, şarkı söyleyen kişinin boğazını sıktı. Araya diğer yolcular girerek kavganın büyümesini önledi, bu anlara ait görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.