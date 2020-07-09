BİST119.1880.40EURO7.790.27USD6.860.07ALTIN399.010.02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
    ABONE OL
    09.07.2020 - 15:22 | | AA

    Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

    Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

    Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, doğrudan satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen 10 Temmuz 2020 valörlü, 9 Temmuz 2021 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin bilgi verildi.

    Buna göre, Bakanlık 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 7 bin 97 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 5 bin 626 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

    Trabzon'daki şantiye işçilerinin dikkati hayatlarını kurtardıTrabzon'un Yomra ilçesinde dün meydana gelen şiddetli yağış sırasında bulundukları şantiye alanının zarar göreceğini düşünen ve o alanı terkeden işçiler, heyelandan dakikalarla kurtuldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge ile görüştü!

    Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge ile görüştü!

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Temmuz-3 Ağustos'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Temmuz-3 Ağustos'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Sıradaki Haber