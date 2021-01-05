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05.01.2021 - 15:39 | | AA

Hazine'den yaklaşık 8 milyar lira borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde toplam 8 milyar 29,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine'den yaklaşık 8 milyar lira borçlanma

Bakanlık, ilk ihalede 7 yıl (2506 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede dönemsel faiz yüzde 6,95 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 59 milyon lira, net satış 1 milyar 58,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 201 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 300 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 10 yıl (3598 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 12,78, bileşik faiz yüzde 13,19 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 94,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 849,5 milyon lira, net satış 3 milyar 671,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 426 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 8 milyar 29,3 milyon lira borçlandı. 

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