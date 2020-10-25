Hazine’ye 3 bin yeni uzman alınacak

Buna göre, Gelir İdaresi tarafından 1500 gelir uzmanı ve 1000 gelir uzman yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da 500 uzman yardımcısı olmak üzere toplam 3 bin yeni uzman alınacak.



İstanbul’a 500 kişi



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, boş bulunan 500 kadro için bakanlık merkez teşkilatının İstanbul hizmet birimlerinde görev yapmak üzere uzman yardımcısı alımı yapılacak.



Sınava, 9 Kasım’dan 20 Kasım mesai saati bitimine kadar bakanlığın “www.hmb.gov.tr” internet sayfası üzerinden başvuru yapılabilecek.

Giriş sınavı, Ankara’da yapılacak. Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri internet sitesinde sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.



2500 personel



Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, farklı illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alınacak.



9 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma saat 17.30’da sona erecek başvurular, “http://sinav.gib.gov.tr” adresinden gerçekleştirilecek. Sınavın yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi günü Ankara’da yapılacak.



GİB’in internet sitesinde yer alan diğer duyuruya göre de Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı ile 1500 gelir uzmanı alınacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ocak 2021 Cumartesi saat 10.00’da Ankara’da yapılacak. Başvurular, 30 Kasım 2020 Pazartesi ile 18 Aralık 2020 Cuma tarihleri arasında, kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için personel daire başkanlığına, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında ve defterdarlıklarda olanlar için personel müdürlüklerine gerçekleştirilecek.