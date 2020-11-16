Hazır giyimde hedef salgına rağmen büyük

Stok katkısıyla haziranı, geçen yıla göre yüzde 25 ihracat artışı ile kapattıklarını belirten Gültepe, şöyle devam etti:

“Hazirandaki ivmelenmeyi sonraki 4 ayda da artırarak sürdürdük. Temmuzda 1 milyar 812 milyon dolarla sektörün aylık ihracat rekorunu kırdık. Ağustosta 1 milyar 546 milyon dolarla 5 yıl aradan sonra ihracatta lider sektör olarak yeniden zirveye oturduk. Eylülde de yüzde 20 ihracat artışı ile 1.8 milyar dolar sınırını gördük. Temmuzdaki rekorumuzu ekim ayında 1 milyar 858 milyon dolarla yeniledik. Ocak - ekim döneminde 1.1 milyar doları maske ve koruyucu giysi olmak üzere 13 milyar 977 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.”

Kapasiteler doldu

Gültepe, Cumhurbaşkanlığı kararı ile işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatıldığı gibi tasarım teşvikleri kapsamında, mevcut tasarımcı istihdamının desteklenmeye devam edilmesini beklediklerini aktardı.

Özellikle ihracata çalışan firmaların kapasitelerinin yılbaşına dek dolu olduğunu belirten Gültepe, “Önümüzdeki 2 ay farkı kapatıp salgına rağmen geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 17.7 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.