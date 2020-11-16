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16.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Hazır giyimde hedef salgına rağmen büyük

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, özellikle ihracata çalışan  firmaların kapasitelerinin yılbaşına kadar dolu olduğunu belirterek, “Önümüzdeki 2 ayda farkı kapatıp salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 17.7 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacağımıza inanıyorum” dedi. Gültepe, AA’ya, temmuz ve ekimdeki rekorlara rağmen 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre hala yüzde 5.8 ekside olduklarını söyledi.

Hazır giyimde hedef salgına rağmen büyük

 

Stok katkısıyla haziranı, geçen yıla göre yüzde 25 ihracat artışı ile kapattıklarını belirten Gültepe, şöyle devam etti:

“Hazirandaki ivmelenmeyi sonraki 4 ayda da artırarak sürdürdük. Temmuzda 1 milyar 812 milyon dolarla sektörün aylık ihracat rekorunu kırdık. Ağustosta 1 milyar 546 milyon dolarla 5 yıl aradan sonra ihracatta lider sektör olarak yeniden zirveye oturduk. Eylülde de yüzde 20 ihracat artışı ile 1.8 milyar dolar sınırını gördük. Temmuzdaki rekorumuzu ekim ayında 1 milyar 858 milyon  dolarla yeniledik. Ocak - ekim döneminde 1.1 milyar doları maske ve koruyucu giysi olmak üzere 13 milyar 977 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.”

Kapasiteler doldu

Gültepe, Cumhurbaşkanlığı kararı ile işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatıldığı gibi tasarım teşvikleri kapsamında, mevcut tasarımcı istihdamının desteklenmeye devam edilmesini beklediklerini aktardı.

Özellikle ihracata çalışan firmaların kapasitelerinin yılbaşına dek dolu olduğunu belirten Gültepe, “Önümüzdeki 2 ay farkı kapatıp salgına rağmen geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 17.7 milyar dolarlık  ihracat hacmini yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

Aracını bırakıp kaçtıAnkara’nın Elmadağ ilçesinde “dur” ihtarına uymayıp kamyoneti ile kaçan şüpheli şahıs, yaklaşık 30 kilometre kadar yaşanan kovalamaca sonrası Kırıkkale’de bir uçurumun kıyısına aracını terk edip kayıplara karıştı.
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