BİST1.1960.00EURO8.060.05USD6.870.17ALTIN428.38-0.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Haziranda 859 yatırım teşvik belgesi düzenlendi
    ABONE OL
    28.07.2020 - 09:11 | | AA

    Haziranda 859 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, haziranda 859 yatırım teşvik belgesi verdi.

    Haziranda 859 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

    Bakanlığın, haziran ayı yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, haziranda 859 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 15 milyar 669 milyon 203 bin 882 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 23 bin 445 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

    Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 985 milyon 728 bin 784 lira olan ve 14 bin 684 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 425 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

    Bu dönemde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesi sayısı 218, sabit yatırım tutarı 3 milyar 665 milyon 450 bin 767 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 10 bin 207 oldu.

    İstanbul Esenyurt'ta çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybettiİstanbul Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında bir kadın ile çocuk hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uzmanlardan vatandaşlara 'yılan' uyarısı

    Uzmanlardan vatandaşlara 'yılan' uyarısı

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Tatilcilere 'kırmızı göz hastalığı' uyarısı! Denize girmek daha güvenli

    Tatilcilere 'kırmızı göz hastalığı' uyarısı! Denize girmek daha güvenli

    Sıradaki Haber