Haziranda cari açık 3 milyar dolar oldu

Merkez Bankası Haziran 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, Haziran 2019’da 95 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 934 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 11 milyar 94 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 413 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon dolar net açık gerçekleşmesi ve bir önceki yılın haziran ayında 50 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 23 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.

Geçen yıl haziranda 2 milyar 647 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu haziranda 181 milyon dolar fazla verdi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 555 milyon dolar azalarak 522 milyon dolar oldu.

Piyasa hareketli

Öte yandan haftanın son işlem gününde piyasalar hareketli seyretti. Borsa satıcılı, döviz ise alıcılı bir gün geçirdi. Gün içinde borsa endeksinde yüzde 1’i aşkın gerileme kaydedilirken dolar ve euro kurlarında yüzde 0.5’i aşan artışlar görüldü.