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    HaberlerEkonomi Haberleri Hedef uzay vatan
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    17.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Hedef uzay vatan

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün Niğde programında karada, havada, denizde, raylı sistemlerde ve uzayda çok değerli vizyon projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirterek, “Mavi vatanımızda söz sahibi olurken, uzay vatanda da söz sahibi olduk, olmaya devam edeceğiz. İnşallah uydularımızı bir bir uzaya fırlatıp oradaki gücümüzü, sesimizi yükselteceğiz” dedi.

    Hedef uzay vatan

     

    SpaceX uçuracak

    Karaismailoğlu daha sonra, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise, şu bilgileri paylaştı:

    “Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz! Türkiye’mizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz. Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey ve Güney Afrika’yı kuşatan bir kapsama alanına sahip #TURKSAT5A’yı 30 Kasım’da SpaceX Falcon 9 ile uzaya gönderiyoruz.”

    Karaismailoğlu dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü’nde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması’na da katıldı.

    Bakan Mustafa Varank, Model Uydu Yarışması’nın, ilk senesinde 3 takımla düzenlendiğini anımsatarak, “Bu sene 3’ü yabancı olmak üzere 149 takım bu yarışmaya katıldı. Burada özellikle uzay teknolojilerini deneyimleme anlamında büyük kabiliyetler kazanıyorlar” dedi.

    Tuz Gölü’nde roket yarışlarının, Kocaeli’de otonom, elektrikli araç yarışmalarının yapıldığını ifade eden Varank, Tuz Gölü’nde düzenlenen Model Uydu Yarışması’nda gençlerin uzay sistemini, tasarımdan fırlatmaya kadar deneyimleyebilecekleri bir ortam sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

    İzmir'de alacak verecek kavgası kanlı bittiİzmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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