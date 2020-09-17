Hedef uzay vatan

SpaceX uçuracak

Karaismailoğlu daha sonra, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise, şu bilgileri paylaştı:

“Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz! Türkiye’mizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz. Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey ve Güney Afrika’yı kuşatan bir kapsama alanına sahip #TURKSAT5A’yı 30 Kasım’da SpaceX Falcon 9 ile uzaya gönderiyoruz.”

Karaismailoğlu dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü’nde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması’na da katıldı.

Bakan Mustafa Varank, Model Uydu Yarışması’nın, ilk senesinde 3 takımla düzenlendiğini anımsatarak, “Bu sene 3’ü yabancı olmak üzere 149 takım bu yarışmaya katıldı. Burada özellikle uzay teknolojilerini deneyimleme anlamında büyük kabiliyetler kazanıyorlar” dedi.

Tuz Gölü’nde roket yarışlarının, Kocaeli’de otonom, elektrikli araç yarışmalarının yapıldığını ifade eden Varank, Tuz Gölü’nde düzenlenen Model Uydu Yarışması’nda gençlerin uzay sistemini, tasarımdan fırlatmaya kadar deneyimleyebilecekleri bir ortam sağlamayı amaçladıklarını söyledi.