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21.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Henkel Türkiye CFO’su Bülent Pehlivan oldu

Henkel’de 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Türkiye CFO’su görevine atanan Bülent Pehlivan, bu görevine ek olarak 1 Mart 2021 tarihinden itibaren de Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Bölge CFO’su görevine başlayacak. Pehlivan, bu görevi 2021 Şubat ayı sonunda emekliye ayrılacak olan Erdem Koçak’tan devralacak.

Henkel Türkiye CFO’su Bülent Pehlivan oldu

1978 doğumlu olan Bülent Pehlivan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nin ardından, Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme dalında yüksek lisans derecesini tamamladı. İş hayatına Türk Henkel’in Finans organizasyonunda başladı ve burada çeşitli görevler üstlendi. Finans alanındaki deneyimini global olarak genişletmek amacıyla merkez ofise transfer oldu ve Düsseldorf’taki Kurumsal Finans ekibine katıldı. Bunu takiben kariyerine Orta Doğu ve Afrika Bölge Finansal Kontrol bölümünde devam etti. Sonrasında Türkiye ve Mısır CFO’luğu rollerini üstlenen Bülent Pehlivan, son olarak BSH Türkiye’de CFO görevinde, çeşitli fonksiyonlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

 

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